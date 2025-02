Helfer in Not: Jetzt brauchen die Sozialmärkte eure Unterstützung

In den Sozialmärkten Kärntens können einkommensschwache Kärntner einkaufen. Das ist eine große Hilfe, denn ein Lebensmitteleinkauf in den regulären Supermärkten ist mittlerweile sehr teuer geworden. Nun brauchen die Helfer in Not aber eure Unterstützung!

Transportmittel ging kaputt

„Unser wichtigstes Transportmittel für die Abholung von Lebensmitteln in Klagenfurt und Umgebung ist nach vielen Jahren treuer Dienste nun endgültig kaputtgegangen. Mit einem Kilometerstand von knapp 200.000 km lohnt sich eine Reparatur leider nicht mehr. Ohne dieses Fahrzeug ist es uns nicht möglich, die Lebensmittel von unseren Lieferanten abzuholen und in unsere SoMa Läden zu bringen. Aktuell sind wir auf einen Leihwagen angewiesen, der trotz günstiger Konditionen für uns in Wirklichkeit kaum leistbar ist“, heißt es auf der Homepage der Sozialmärkte. Du kannst ihnen mit deiner Spende helfen, ein neues Fahrzeug zu kaufen.

Spendenkonto: Wenn du mit einer Spende helfen willst, so lautet das Spendenkonto der Sozialmärkte: IBAN AT66 3900 0000 0509 5195

Die Sozialmärkte

Die sechs Sozialmärkte in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau, Wolfsberg und St. Veit an der Glan leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen leben. Ziel der Initiative ist es, Personen mit geringem Einkommen Zugang zu leistbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderen wichtigen Alltagsgütern zu ermöglichen. Mit diesem Angebot soll zumindest die Grundversorgung sichergestellt werden.