Nach Attentat in Villach: Betroffenencafé gut angenommen

Die Welt in Villach stand still als am 15. Februar 2025 ein Messerattentäter einen 14-Jährigen tötete und mehrere Menschen verletzte. Viele Kärntner waren Augenzeugen oder kennen die Opfer. Solche Tragödien traumatisieren, deswegen wurde in der Draustadt auch ein Betroffenencafé eingerichtet. Dieses wurde gut angenommen.

Betroffenencafé in Villach

Die Stadt Villach und das Rote Kreuz veranstalten gemeinsam ein Betroffenencafé in der Draustadt. Dieses Angebot gab es am 18. und 20. Februar im Bambergsaal. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Pressesprecherin des Roten Kreuz Kärnten Melanie Reiter: „Rund 25 direkt oder indirekt Betroffene haben das Beratungscafé in Anspruch genommen. Es war keine Altersgruppe häufiger vertreten, als eine andere.“ Am häufigsten wurde psychosoziale Unterstützung nachgefragt. Dies umfasst ein offenes Ohr, einfühlsame Beratung sowie einen sicheren Rahmen zur emotionalen Verarbeitung der Erlebnisse. Also genau die Form von Unterstützung, die das Betroffenencafe bieten kann.

Auch heute noch geöffnet

Reiter führt weiter aus: „Unsere Fachkräfte bewerten das Betroffenencafé als einen wichtigen und sinnvollen Schritt. Erste Rückmeldungen deuten darauf hin, dass das Angebot in der akuten Krisensituation wirksam ist und unmittelbare Entlastung bietet. Das Angebot wird auch noch insofern ausgeweitet, als dass auch heute (24. Februar 2025) noch von 9 bis 16 Uhr noch das Betroffenencafe stattfindet. Abhängig von der Frequenz heute wird dann über eine mögliche Weiterführung entschieden“. Personen, die längerfristig psychologische Betreuung oder erstmals Unterstützungsmaßnahmen benötigen, können sich an spezialisierte psychosoziale Beratungsstellen wenden. Die Krisenintervention des Roten Kreuzes bietet kurzfristige Unterstützung im Akutfall, ist aber nicht für längerfristige Betreuungen gedacht.