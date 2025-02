Cobra im Einsatz: 27-Jähriger bedrohte Polizisten mit Küchenmesser

Am Sonntag, den 23. Februar 2025, wurden Polizisten zu einem möglichen Beziehungsstreit in den Salzburger Stadtteil Lehen gerufen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, eskalierte die Situation schnell. Der 27-jährige Österreicher bedrohte die Polizisten mit einem Küchenmesser. Durch das schnelle Eingreifen des Einsatzkommandos Cobra konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten außerdem eine kleine Menge an Suchtmitteln. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.