Mit Alpaka, Kuh und Co. zum Tierschutz: So werden Schüler zum Profi

Darin geht es um die natürlichen Verhaltensweisen und Bedürfnisse von Huhn, Rind, Schwein & Co, sowie um die Haltungsformen, in denen sie in Österreich leben. Die Kinder erfahren, wie sie durch bewussten Konsum das Leben von Nutztieren mitbestimmen können.

Lamas und Alpakas im neuen Heft

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ hat das seit vielen Jahren bei Schulen beliebte Heft aktualisiert und es mit einem online verfügbaren Bonusmaterial und mit Spielkarten bereichert. Auch neue Themen wie „Lamas und Alpakas“ sind dazugekommen, da viele Kinder mit ihnen Wanderungen unternehmen. Lea Mirwald, Geschäftsführerin von „Tierschutz macht Schule“, erzählt: „Die Kinder sollen am besten bereits vor einer Wanderung mit Lamas oder Alpakas die besondere Lebensweise und die Körpersprache dieser Tiere verstehen und Verhaltensregeln beim Umgang mit ihnen kennen. Im Heft gibt es dazu lustige Rätselaufgaben. Wir vermittelt Tierschutzwissen mit Spaß, was bei den Kindern sehr gut ankommt.“

Bewusst zum Tier

„Es freut mich, wenn mit dieser Bildungsaktion bereits Kinder auf die Bedürfnisse von Nutztieren aufmerksam gemacht werden. Da der Tierschutz und das Tierwohl in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert haben, sollen sie auch ein fester Bestandteil des Schulunterrichts sein“, betont Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer. Die Tierschutzombudsfrau der Steiermark Karoline Schlögl hat die Verteilung des Unterrichtsmaterials in die Wege geleitet. Sie beschreibt ihren Beweggrund: „Das Wohl unserer Nutztiere hängt davon ab, ob Konsumenten beim Einkaufen an sie denken oder nicht. Wenn bereits Kinder ein Bewusstsein für tierfreundlichen Konsum entwickeln, ist der Tierschutz in der Steiermark auf einem guten Weg. „