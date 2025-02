Störung bei den Grazer Linien: Hier gibt es ein technisches Problem

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 09:36 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

Das Mobilitäts- und Vertriebscenter der Grazer Linien in der Jakoministraße 1 muss derzeit geschlossen bleiben. Grund dafür ist ein technisches Problem. „An der Behebung des Problems wird mit Hochdruck gearbeitet“, heißt es von Seiten der Graz Holding am heutigen Montagvormittag. Was zu der Störung führte, ist bislang noch nicht bekannt.