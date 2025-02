Pfarrer Herbert Zwischenberger mit 72 Jahren verstorben

Von 2004 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2020 war Zwischenberger Pfarrer von Obervellach und Provisor von Teuchl. Diözesanbischof Dr. Josef Marketz wird das feierliche Requiem für den Verstorbenen übermorgen, Mittwoch, dem 26. Februar 2025, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Rangersdorf feiern.

Zwischenberger wurde im Mölltal geboren

Zwischenberger, am 20. September 1952 in Latzendorf im Mölltal geboren, maturierte 1971 am Bundesgymnasium in Tanzenberg. Anschließend absolvierte er am Priesterseminar in Salzburg das Theologiestudium. Nach seiner Priesterweihe 1977 in Klagenfurt war Zwischenberger zunächst bis 1981 Kaplan in Gmünd und Althofen. Von 1981 bis 1989 war er für die Pfarren Klein St. Paul, Wieting und Kirchberg verantwortlich. Von 1989 bis 2004 war Zwischenberger Pfarrer von Sagritz. In dieser Zeit war Zwischenberger überdies Dechant des Dekanates Obervellach. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Zwischenberger 2008 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2010 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.