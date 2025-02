Bücherfans aufgepasst: Thalia eröffnet im Südpark

Thalia feiert am Donnerstag, 27. Februar die Eröffnung seiner neuen Buchhandlung im Südpark Klagenfurt. Mit diesem neuen Standort eröffnet Thalia seine 50. Buchhandlung in Österreich und schafft auf 300 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht nur einen weiteren kulturellen Treffpunkt für Bücherfans und Literaturbegeisterte, sondern auch sechs neue Arbeitsplätze in der Region.

Fünfte Thalia Filiale in Kärnten

Mit der neuen Buchhandlung erweitert Thalia seine Präsenz in Kärnten und bringt eine moderne Lesewelt direkt in den Südpark. „Klagenfurt ist die sechstgrößte Stadt Österreichs und die Landeshauptstadt Kärntens. Es ist also ein logischer Schritt, hier einen weiteren Standort zu etablieren und den Süden für Thalia weiter zu stärken“, betont Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann. „Wir sehen großes Potenzial für diesen neuen Treffpunkt für Bücherfans.“ Neben dem neuen Standort im Südpark ist Thalia in Kärnten bereits mit vier weiteren Buchhandlungen vertreten: einer weiteren Buchhandlung in Klagenfurt (City Arkaden), zwei in Villach sowie einer in Spittal an der Drau.

Klagenfurterin übernimmt die Leitung

Die Leitung der neuen Buchhandlung im Südpark Klagenfurt übernimmt Michelle Hübler, eine leidenschaftliche Buchhändlerin, die ihre Berufung bereits früh gefunden hat. Als gebürtige Klagenfurterin verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend in Kärnten, bevor sie 2020 ihre Ausbildung bei Thalia in Wien begann. Dort entdeckte sie nicht nur ihre Liebe zum Buchhandel, sondern auch die Freude daran, Literaturinteressierte bei der Suche nach ihrer nächsten Lieblingslektüre zu begleiten. Nach mehreren Jahren in Wien zog es sie zurück in ihre Heimat, wo sie nun ihre erste eigene Buchhandlung leitet. „Seit ich 14 Jahre alt bin, war es mein größter Wunsch, eine eigene Buchhandlung zu führen. Nun geht dieser Traum in Erfüllung – und das in meiner Heimatstadt Klagenfurt“, freut sich die 26-jährige Filialleiterin Michelle Hübler.

Bedeutung für den Südpark Klagenfurt

Mit der Eröffnung von Thalia im Südpark wird das Angebotsportfolio des Einkaufszentrums um eine wichtige Kultur- und Bildungsstätte erweitert. Centermanager Heinz Achatz betont: „Viele Kundinnen und Kunden haben sich eine Buchhandlung im Südpark gewünscht. Thalia schließt diese Lücke und ergänzt unser vielfältiges Angebot perfekt. Wir sind überzeugt, dass dieser neue Standort zahlreiche Besucher anziehen und den Südpark als Einkaufs- und Begegnungsort weiter bereichern wird.“