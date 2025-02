Mordversuch: „Weihnachtsmann“ steht in Wien vor Gericht

Am Wiener Landesgericht beginnt am Montag, dem 24. Februar 2025, der Prozess gegen einen 60-jährigen Mann, der einen 54-Jährigen im Juli 2024 im Sigmund-Freud-Park mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Beschuldigte wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Aufgrund seines markanten weißen Barts und seiner auffälligen Erscheinung wird er in der Justizanstalt Josefstadt „Weihnachtsmann“ genannt. Er befindet sich dort seit etwa sechs Monaten in U-Haft.

Vorfall in der Nacht: Prügelei eskaliert

Der 60-Jährige soll sich am Montagabend, dem 29. Juli 2024, mit einem Freund vor der Votivkirche getroffen haben. Die beiden tranken Alkohol und gerieten schließlich in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe feiernder junger Leute. Laut der Staatsanwaltschaft kam es zu einer zunächst harmlosen Tanzaktion, die jedoch in eine Prügelei zwischen dem Angeklagten und dem späteren Opfer umschlug. Was genau den Streit entflammte, ist noch unklar. In der Folge stach der Angeklagte dem 54-Jährigen fünfmal in den Oberkörper. Trotz der schweren Verletzungen überlebte das Opfer, auch dank einer zufällig anwesenden Ärztin und rascher Hilfe vor Ort.

Tötungsvorsatz bestreitet

Im Laufe des Verfahrens bestritt der Angeklagte, dass er den Mann töten wollte. Stattdessen gab er an, sich in Notwehr verteidigt zu haben. In seiner Version der Ereignisse habe er anfangs mit den Fäusten gekämpft und nur reagiert. Als die Situation eskalierte, habe er aus Angst vor einer Überwältigung das Messer gezogen, das er stets bei sich führe. Er habe dem 54-Jährigen das Messer lediglich entgegengestellt, als dieser weiter auf ihn einschlug. Erst dann habe er zugestochen, so die Verteidigung.

Schwere Strafe droht im Fall einer Verurteilung

Der Staatsanwalt sieht die Situation jedoch anders und geht davon aus, dass der Angeklagte zumindest in Kauf genommen haben muss, dass er sein Opfer tödlich verletzen könnte. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm mindestens zehn Jahre Haft, im schlimmsten Fall sogar eine lebenslange Strafe, wie „wien.orf.at“ berichtet.