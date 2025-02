77-Jährige tot aufgefunden: Suche nach abgängiger Frau endet tragisch

Die 77-jährige Frau wurde nach intensiver Suche tot in einem Bachbett aufgefunden.

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 10:33 / ©KK

Die intensive Suche nach der vermissten 77-jährigen Frau aus Langen bei Bregenz hat ein trauriges Ende gefunden. Nach mehreren Tagen intensiver Ermittlungen und Suchaktionen wurde sie am vergangenen Wochenende etwa zwei Kilometer von der Hirschbergalpe entfernt in einem Bachbett aufgefunden. Trotz der Bemühungen von Rettungskräften konnte die Frau nur noch tot geborgen werden. Die Polizei hatte bereits zuvor die Gegend durchkämmt, jedoch blieb der Erfolg der Suche zunächst aus. Erst mit der erneuten Durchsuchung des Gebiets kam es schließlich zu dem tragischen Fund.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Die polizeilichen Ermittlungen und die anschließende Untersuchung durch medizinisches Personal ergaben, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Die 77-Jährige dürfte sich bereits am 10. Februar 2025, also einige Tage vor ihrer Entdeckung, in das unwegsame Gelände verirrt haben.