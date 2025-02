Klagenfurter zückte Klappmesser und bedrohte Frau mit dem Umbringen

Ein Streit eskalierte in Klagenfurt. Ein Mann bedrohte eine Frau mit dem Umbringen.

Am 22. Februar 2025 gegen 20.15 Uhr kam es im Vorbereich eines Wettcafes in Klagenfurt aus derzeit unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen einem Ehepaar aus Klagenfurt und einem 26-jährigen Klagenfurter. Dabei holte der 26-jährige Mann ein Klappmesser hervor und bedrohte damit die 52-jährige Frau mit dem Umbringen. Weiters stieß er sie zweimal zu Boden, wodurch sie am Körper verletzt wurde.

Ehemann überwältigte den 26-Jährigen

Der 26-Jährige konnte vom Gatten der Frau überwältigt und auf den Boden niedergerungen werden. Schließlich kamen noch weitere Lokalgäste hinzu und unterstützten den 48-Jährigen. Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurde der alkoholisierte Mann, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, festgenommen und nach durchgeführten Erhebungen in die JA Klagenfurt eingeliefert. Einen Grund für die Auseinandersetzung konnte er nicht nennen.