Bryan Adams wieder in Österreich: Sänger quartiert sich in Schladming ein

Rockstar Bryan Adams ist nach seinem Eröffnungskonzert beim Ski Opening Schladming-Dachstein Anfang Dezember kürzlich nach Österreich zurückgekehrt. Bei herrlichem Wetter verbrachte der Sänger mit seiner Familie einen Urlaub in der steirischen Tourismusregion. Er quartierte sich im Alps Resort Hauser Kaibling ein.

Bryan Adams tankt Energie in der Steiermark

Adams genoss die gemeinsame Zeit mit seiner Familie, die auch täglich ihre Schwünge in die Pisten der 4-Berge-Skischaukel Schladming zog. “Wir haben hier eine tolle Woche verbracht und unseren Urlaub sehr genossen”, freute sich der Kanadier. Anfang Dezember hatte Adams zum Auftakt der Skisaison in Schladming-Dachstein das dreitägige “The Grand Festival 2024” mit einem fast zweistündigen Konzert eröffnet. Rund 10.000 Fans feierten im Planai Stadion mit dem 65-Jährigen, der viele seiner bekannten Hits von „Summer of 69“ bis „Everything I Do (I Do It For You)“ zum Besten gab.

“Kälteste Show, die ich je gespielt habe”

„Es wäre sicher cool, hier auch einmal im Sommer ein Konzert zu spielen”, meinte der Weltstar, der bereits 17 Studioalben veröffentlicht und zahlreiche Auszeichnungen, darunter 20 Juno Awards und einen Grammy, erhalten hat. Aber auch das Ski Opening Schladming-Dachstein zu Beginn des heurigen Winters sei für ihn ein unvergessliches Erlebnis gewesen: “Das war eindeutig die kälteste Show, die ich jemals gespielt habe.” Mathias Schattleitner und Andreas Keinprecht, die beiden Verantwortlichen der Tourismusregion Schladming-Dachstein, sowie die drei Geschäftsführer der Bergbahnen, freuten sich besonders über den prominenten Gast: “Wir sind natürlich sehr stolz, dass Bryan dabei Lust auf mehr Schladming-Dachstein bekommen hat und mit seiner Familie so schnell wieder zu uns zurückgekehrt ist, um hier einen tollen Winterurlaub zu verbringen.”