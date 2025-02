Kärntner knackt Lotto Doppeljackpot und ist nun Millionär

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 10:45 / ©Fotomontage: Canva

Für einen bzw. eine Kärntnerin hieß es gestern Abend: „Lotto Doppeljackpot“. Gleich mit dem ersten von zwei Tipps auf einem Lotto Normalschein hatte sie oder er die „sechs Richtigen“, bestehend aus den Zahlen 3, 19, 24, 35, 42 und 43 getippt und darf sich nun über mehr als 2,8 Millionen Euro für diesen Gewinn freuen.

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gibt es einen Solo-Gewinn

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Solo-Gewinn. Hier fehlte beim ersten von sechs abgegebenen Tipps, ebenfalls auf einem Lotto Normalschein lediglich die 35 auf den zweiten Lotto Sechser. Für den Fünfer mit Zusatzzahl gehen nun 138.000 Euro nach Vorarlberg. Bei LottoPlus wurde der Sechser hingegen nicht geknackt. Davon profitieren wiederum die LottoPlus Fünfer. Gemäß den Spielbedingungen wird die Summe aus dem Sechser-Rang jeweils auf sie aufgeteilt. Damit bekommt jeder der insgesamt 67 Fünfer exakt 5.341,70 Euro. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um wieder um 150.000 Euro.

Joker ging ins Burgenland

Beim Joker reichte am Sonntag Abend einem oder einer Spielteilnehmer aus dem Burgenland ein einziger Quicktipp und das „Ja“ zum Joker aus, um sich den Solo-Gewinn beim Joker in der Höhe von mehr als 220.000 Euro zu sichern. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.