Schnee im Anmarsch: Das erwartet uns in Österreich

Schnee in den Alpen, Regen im Osten: So wird das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen.

Ab Mittwoch, dem 26. Februar 2025, zieht eine Kaltfront aus Westen heran und bringt trübes Wetter nach Österreich. Ein Genuatief sorgt für wechselhafte Bedingungen, bei denen es gebietsweise regnen oder schneien wird. Der Schwerpunkt der Niederschläge verlagert sich tagsüber nach Süden, wo vor allem in den Alpen, aber auch in Kärnten und Osttirol mit Schneefall gerechnet wird. Im Osten des Landes bleibt es dagegen überwiegend trocken, wobei dort nur geringe Niederschläge zu erwarten sind.

Wie viel Schnee erwartet uns?

Die Schneefallgrenze liegt größtenteils zwischen 700 und 1200 Metern Seehöhe, was bedeutet, dass in höheren Lagen der Alpen, wie zum Beispiel den Karnischen Alpen und den Karawanken, mit Schneefall zu rechnen ist. In den Tälern wird jedoch Regen fallen, da es in den tieferen Regionen zu mild ist, wie der Meteorologe von GeoSphere betont. In Kärnten erwarten die Meteorologen 10 bis 15 cm Schnee auf den Bergen, jedoch nicht in den Tälern. Auch in der Steiermark wird der Schnee eher in den höheren Gebirgsregionen zu finden sein, mit nur wenigen Zentimetern in den Karnischen Alpen an der Grenze zu Slowenien.

Wien und der Osten des Landes

In Wien und im Osten des Landes bleibt es überwiegend regnerisch. Hier wird kein Schnee erwartet. Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag nähert sich allerdings eine weitere Kaltfront, die aber womöglich recht schwach ausfallen wird.

Bergwetter im Süden

In den südlichen Alpen, vor allem in Kärnten, Osttirol und Tirol, sorgt das Genuatief für spürbaren Schneefall. Hier fällt der meiste Schnee, wobei der Großteil der Niederschläge auf den Bergen konzentriert ist. In den Tälern wird der Schnee durch die milden Temperaturen in Regen übergehen. Besonders in den höheren Lagen der Steiermark und in den Karnischen Alpen sind Schneemengen unter 10 cm zu erwarten, während der Rest des Landes hauptsächlich von Regen betroffen ist.