Das sind Kärntens beste Malerinnen

Mit jeder Farbschicht, jedem präzisen Pinselstrich und jedem sauberen Schnitt zeigten die Teilnehmerinnen des Landeslehrlingswettbewerbs, was sie in den vergangenen Lehrjahren an kreativem Ausdrucksvermögen gelernt haben. Die besten Nachwuchstalente Kärntens traten beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker gegeneinander an. Die Aufgaben, denen sie sich auf höchstem Niveau stellten, verlangten den jungen Talenten einiges ab.

Die Siegerinnen des Wettbewerbs

Schon während des Wettbewerbs stand fest: Alle Teilnehmerinnen haben mit ihrem Engagement und ihrem handwerklichen Können gezeigt, dass sie zu den besten Nachwuchskräften der Branche gehören. Bei der feierlichen Siegerehrung wurden die Gewinnerinnen bekannt gegeben.

Die Siegerinnen: Platz 1: Rebecca Thamer von Die Optimaler, Villach

Platz 2: Ciara Gasser vom Lehrbetrieb Roland Urbaner, Berg im Drautal

Platz 3: Lucia Breitegger vom Lehrbetrieb Matthias Breitegger, Dellach im Drautal

Starkes Zeichen für den Nachwuchs

Für Innungsmeister Alexander Trapp ist der Wettbewerb eine wichtige Plattform: „Junge Menschen, die sich mit Leidenschaft und Präzision diesem Beruf widmen, sind die Zukunft unseres Handwerks. Dieser Wettbewerb verdeutlicht, wie vielseitig und anspruchsvoll der Beruf der Maler und Beschichtungstechniker ist. Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen herzlich!“ Die Zukunft des Malerhandwerks ist weiblich – das haben die sechs jungen Frauen eindrucksvoll bewiesen. Ihr Engagement und ihr Können zeigen, dass dieser Beruf nicht nur Kreativität, sondern auch technisches Geschick und ein gutes Gespür für Farben und Formen erfordert.