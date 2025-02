Namhafter Kärntner Rechtsanwalt vertritt Attentäter (23) vor Gericht

Nun steht fest, welcher Kärntner Anwalt den 23-jährigen Syrer nach dem Anschlag in Villach vertritt. Verfahrenshelfer in dem Fall wird der Klagenfurter Rechtsanwalt Philipp Tschernitz.

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 13:25 / ©KK

Am Samstagnachmittag, dem 15. Feber 2025, ereignete sich eine Tragödie in der Villacher Innenstadt. Ein Syrer (23) soll mehrere Personen mit dem Messer attackiert haben, woraufhin ein 14-Jähriger sein Leben verlor und fünf andere Menschen teils schwer verletzt wurden. Aktuell läuft das Ermittlungsverfahren und der 23-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Er wird des Mordes und des versuchten Mordes beschuldigt und bekommt nun Verfahrenshilfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kärntner Rechtsanwalt als Verfahrenshelfer

Wie Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, gegenüber 5 Minuten mitteilt, wird der Klagenfurter Rechtsanwalt Philipp Tschernitz den 23-jährigen Syrer als Verfahrenshelfer vor Gericht verteidigen. Außerdem heißt es von Kitz auf Nachfrage von 5 Minuten, dass es in den nächsten zwei Monaten noch auf keinen Fall zu einer Hauptverhandlung kommen werde. „Das ist derzeit noch nicht absehbar“, so Kitz abschließend.