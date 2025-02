Fasching in Wien: Diese Kostümtrends sind 2025 gefragt

Am 4. März ist Faschingsdienstag – der Höhepunkt der närrischen Zeit. Ob bunte Umzüge, Partys oder traditionelle Bälle: In Wien gibt es ein breites Angebot an Veranstaltungen. „Fasching bringt Freude in jede Altersgruppe“, sagt Margarete Gumprecht von der Wirtschaftskammer Wien. Besonders für Familien gibt es viele Highlights, etwa die große Faschingsfeier im Wiener Rathaus am 2. März 2025.

Starker Andrang in Wiens Kostümgeschäften

Die Nachfrage nach Verkleidungen ist hoch, besonders unter jungen Menschen. „Die Faschingszeit ist für den Handel ein bedeutender Wirtschaftsfaktor“, erklärt Gumprecht. Nicht nur der Kostümhandel profitiert, sondern auch die Gastronomie und Eventbranche. Viele Fachgeschäfte erleben ihre umsatzstärkste Zeit des Jahres, und Kostümverleihe verzeichnen Hochbetrieb. Wer ein besonderes Outfit möchte, findet in den Fachgeschäften eine große Auswahl sowie kompetente Beratung.

Kostümtrends: Zirkus und Retro-Looks dominieren

Ein Rundruf in Wiens Geschäften zeigt: Zirkus-Kostüme liegen im Trend. Vom edlen Zirkusdirektor mit Frack und Zylinder bis zu wilden Raubtieren wie Löwen und Tigern – die Auswahl ist groß. Auch Seiltänzerinnen, Zauberer und Jongleure sind gefragt. Ein weiteres Highlight sind Retro-Kostüme aus den 70er und 80er Jahren. Schlaghosen, Disco-Outfits und Neonfarben erleben ein Comeback. Gruppen setzen verstärkt auf abgestimmte Mottos, etwa als ABBA oder „Zurück in die Zukunft“-Crew.

Evergreens: Die beliebtesten Faschingsklassiker

Kostüme wie Clown, Pirat oder Zauberer bleiben Dauerbrenner. Besonders Tierkostüme sind gefragt – nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Neben Katzen und Marienkäfern sind dieses Jahr auffällige Tiere wie Haie oder Giraffen im Trend. Lustige Paarkostüme, etwa „Löwe und Dompteur“ sind ebenfalls beliebt.

Kinder lieben Märchenfiguren und Abenteurer

Für die Kleinsten sind Berufskostüme wie Feuerwehrmann oder Polizist besonders gefragt. Auch Märchenfiguren und Superhelden bleiben beliebt – ob als Eiskönigin Elsa oder mutiger Pirat. Tierkostüme stehen ebenfalls hoch im Kurs, von summenden Bienen bis hin zu majestätischen Löwen.

Fasching mit Krapfen und Schminke

Neben den Verkleidungen sind auch Accessoires, Make-up und Dekoration stark nachgefragt. Kulinarisch ist die Saison ebenfalls fest in Wiener Hand: „Jeder Wiener genießt im Durchschnitt 12 Krapfen pro Jahr – nur über die besten Krapfen wird immer wieder diskutiert“, so Gumprecht.