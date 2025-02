Neuer Woolworth-Standort in Graz – Weitere Eröffnungen folgen

Die neue Woolworth-Filiale in Graz eröffnet am 6. März.

Nach einem erfolgreichen Comeback in Österreich expandiert der Diskonter Woolworth weiter: Am 6. März 2025 um 9 Uhr eröffnet eine neue Filiale in Graz am Weblinger Gürtel 25.

Neuer Standort in Graz

Woolworth setzt seine Expansion in Österreich fort und eröffnet in Graz die mittlerweile 25. Filiale des Unternehmens. Die feierliche Eröffnung wird von Viktor Larissegger, Regionalstellenleiter der WKO Graz, begleitet. Die ersten 1.500 Gäste erhalten eine gratis Einkaufstasche, für die ersten 1.000 gibt es kostenloses Popcorn. Zudem sorgt ein Glücksrad für kleine Gewinne und ein Moderator führt durch das Event.

Woolworth will in Österreich weiter wachsen

Mit mehr als 700 Stores ist Woolworth eine feste Größe im deutschen Einzelhandel. In Österreich hat das Unternehmen bereits über 20 Filialen und sieht Potenzial für 140 Standorte. Allein in Graz schafft Woolworth mit der neuen Filiale 18 Arbeitsplätze. Roland Rissel, Senior Expert Corporate Communication/PR, erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Demnächst stehen in der Tat weitere Eröffnungen an. Unser Standort in Leoben eröffnet am 13. März im Einkaufscenter ‚Leoben City Shopping‘ (Hauptplatz 19, 8700 Leoben) mit einer Verkaufsfläche von 1.155 Quadratmetern. Das Team wird aus rund 15 Mitarbeitenden bestehen. In Leibnitz eröffnen wir einen Store am 18. März mit einer Verkaufsfläche von 645 Quadratmetern (Wasserwerkstraße 30D, 8430 Leibnitz). Dort wird das Team aus rund 10 Mitarbeitenden bestehen. In allen Stores bieten wir das gesamte Woolworth-Sortiment an.“