Eigener Strom-Tarif: SPÖ will Leben der Steirer deutlich verbessern

Das Ende der strompreisdämpfenden Maßnahmen auf Bundesebene habe im Jänner bereits zu empfindlichen Verschlechterungen für die Bevölkerung geführt, heißt es von Seiten der Sozialdemokraten. Die Hauptgründe für die Teuerung sind das Auslaufen der Strompreisbremse und der Anstieg der Netzentgelte bei Strom und Erdgas. „Unser steirischer Industriestandort, private Haushalte sowie unsere Gemeinden und Städten kommen dadurch unter noch größeren finanziellen Druck“, betont die SPÖ Steiermark.

Eigener Steiermark-Tarif soll Lebensrealität verbessern

Der steirische SPÖ Chef Max Lercher will daher die Energie Steiermark in den Dienst der Wirtschaft und der steirischen Haushalte stellen und sich ein Beispiel an Wien, dem Burgenland oder der Stadt Linz nehmen, um für Entlastung zu sorgen. Die Unternehmensanteile des Landes sollen daher nicht verkauft werden. Stattdessen sollen sie genutzt werden, um aktiv einzugreifen: „Seit Beginn der Teuerungskrise war der explodierende Strompreis eine der größten Belastungen für die Steirer und unseren Industriestandort. Die Bevölkerung erwartet sich in Krisenzeiten zurecht, dass die öffentliche Hand ihnen hilft und sie schützt, wenn der Markt nicht mehr funktioniert. Mit einem eigenen Steiermark-Tarif können wir leistbare Energie liefern und so finanziellen Druck von den Bürgern nehmen sowie unseren Industriestandort stärken und wettbewerbsfähig halten“, betont Lercher.

©SPÖ Steiermark „Nutzen wir die Energie Steiermark jetzt, um leistbare Energie für die Wirtschaft und steirische Haushalte zu liefern“, fordert SPÖ-Chef Max Lercher auf.

Kostengünstiger Strom für Steirer gefordert

Die SPÖ Steiermark hat dazu auch einen entsprechenden Antrag eingebracht. Neben dem Bekenntnis, die Unternehmensanteile nicht zu verkaufen, der Erarbeitung eines Steiermark-Tarifs und der Änderung des Unternehmensziels wird auch die Umsetzung von erneuerbaren Energiegemeinschaften durch die Energie Steiermark gefordert. „Oberstes Ziel soll nicht mehr Gewinnmaximierung und eine möglichst hohe Dividende sein, sondern die kostengünstige Bereitstellung von Energie für die Steirer“, heißt es von Seiten der SPÖ abschließend.