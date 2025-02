Schütteltrauma-Verdacht: Baby mit schweren Kopfverletzungen eingeliefert

Es bestehe der Verdacht auf ein Schütteltrauma, bestätigte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag einen „Kurier“-Bericht. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Eltern des Buben wurden angezeigt. Ermittelt wird gegen sie wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und fortgesetzter Gewaltausübung.

Rätselhafte Verletzungen: Ermittlungen laufen

Der zwei Monate alte Säugling sei „Ende der Vorwoche“ ins Krankenhaus gebracht worden, sagte Habitzl auf APA-Anfrage. Seitens des Spitals erging aufgrund der Verletzungen eine Anzeige. Ein Sachverständigen-Gutachten zur Entstehung und Schwere der Blessuren wird nun eingeholt. Bis dieses vorliegt, werde es „einige Wochen“ dauern, es seien auch Befunde beizuschaffen. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.

Ermittlungen ohne Haft: Jugendwohlfahrt eingeschaltet

In der Justizanstalt bzw. in Untersuchungshaft befinden sich die Eltern nicht. Es bestehe „kein dringender Tatverdacht gegen eine konkrete Person“, betonte Habitzl. Die Beschuldigten seien in einem Mehrpersonenhaushalt wohnhaft. Die Eltern des Buben haben demnach noch ein weiteres Kind. „Der Jugendwohlfahrtsträger ist informiert, er wird notwendige Entscheidungen treffen“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. (APA/red. 24. 2. 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 14:01 Uhr aktualisiert