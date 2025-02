Zigarettenautomat gesprengt: Einbruchsalarm in Wiener Trafik

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, gegen 5.15 Uhr löste ein Einbruchsalarm in einer Trafik im 21. Bezirk einen Polizeieinsatz aus. Als die Beamten der Polizeiinspektion Trillergasse am Tatort eintrafen, bot sich ihnen ein ungewöhnliches Bild: Ein an der Außenwand angebrachter Zigarettenautomat war stark beschädigt und offenbar durch eine Explosion zerstört worden. Sofort wurde das Umfeld nach möglichen Verdächtigen abgesucht – jedoch ohne Erfolg. Der Fall wurde an die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 14:20 Uhr aktualisiert