Lehrlingswettbewerb: Das sind Kärntens Top Nachwuchs-Dachdecker

Die vergangenen Tage wurde in der Dachdeckerwerkstatt des WIFI Kärnten in luftiger Höhe geschuftet, genagelt und hin und wieder auch ein bisserl geflucht – aber vor allem beeindruckend abgeliefert. Die besten Dachdeckerlehrlinge Kärntens traten in Klagenfurt gegeneinander an: Steinschindeleindeckung mit eingebundenem Ort und verschiedene Deckungen auf Steigung. Eine Königsdisziplin, die Präzision, handwerkliches Können, detailgetreue Arbeit nach Plan und vor allem starke Nerven verlangt.

„Steile Herausforderung“

Jeder Millimeter zählte, jede Schnürung musste exakt passen – und die Konkurrenz war knapp wie eine perfekt verlegte Schindel. Am Ende gab’s für die 13 Teilnehmer großes Lob von Gottfried Gautsch, Landesinnungsmeister der Kärntner Dachdecker, Glaser und Spengler: „Alle haben großartige Arbeit geleistet – am Ende entschieden winzige Nuancen über den Sieg.“ Daumen halten heißt es für die Sieger im Herbst, sie haben sich für den Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert.

Kärntens Top 3 Lehrlinge

1. Platz: Niklas Bojnik, Lehrbetrieb: JK Dach GmbH & Co KG – Bezirk Völkermarkt

Lehrbetrieb: JK Dach GmbH & Co KG – Bezirk Völkermarkt 2. Platz: Niklas Florian Kraiger, Lehrbetrieb: JK Dach GmbH & Co KG – Bezirk Völkermarkt

Lehrbetrieb: JK Dach GmbH & Co KG – Bezirk Völkermarkt 3. Platz: Stefan Risser, Lehrbetrieb: HD Dachtechnik GmbH – Bezirk Spittal an der Drau

Mit Stand Ende Jänner werden in Kärnten 85 Dachdeckerlehrlinge ausgebildet, insgesamt gibt es derzeit 102 Dachdeckerbetriebe.