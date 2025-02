Aggressiver Wiener (21) greift Familie an – Festnahme nach Eskalation

Bereits seit längerem dürfte der 21-jährige Mann seine Familie in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit gewalttätigen Übergriffen terrorisiert haben. Nach mehreren Eskalationen am vergangenen Wochenende verständigten die Opfer schließlich die Polizei. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kam es zu heftigen Auseinandersetzungen in der Wohnung der Familie. Der junge Mann soll dabei immer wieder körperlich auf seine Angehörigen losgegangen sein, was schließlich zur Alarmierung der Polizei führte. Auch bei seiner Festnahme zeigte der Mann weiterhin aggressives Verhalten.

Eine Spirale der Gewalt

Der erste Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmittag, dem 22. Februar 2025, als der 21-Jährige von seiner Mutter aufgefordert wurde, etwas in der Küche zu erledigen. Die Situation eskalierte schnell: Der junge Mann würgte seine 16-jährige Schwester und seine Mutter und schlug seinem Vater mehrfach mit der Faust in die Rippen. Laut Polizeiangaben handelte es sich um einen gewaltsamen Übergriff, der die Familie in Angst und Schrecken versetzte. Trotz dieser ersten Eskalation schien es zunächst keine Möglichkeit zu geben, das Verhalten des Mannes zu stoppen.

Erneuter Vorfall am Sonntag

Am Sonntagmittag wiederholte sich die Gewalt, als die Mutter des 21-Jährigen versuchte, ihn dazu zu bringen, im Badezimmer zu helfen. Der Mann reagierte mit erneutem körperlichen Übergriff und schlug seiner Mutter mehrfach ins Gesicht und gegen den Oberkörper. In diesem Moment hatte die Familie genug und verständigte schließlich die Polizei. Die Opfer, darunter auch die 16-jährige Schwester, wurden vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der junge Mann begleitete die Beamten zunächst freiwillig in eine Polizeiinspektion

Aggressionen setzten sich in der Polizeiinspektion fort

Während der Einvernahme in der Polizeiinspektion zeigte der 21-Jährige keine Einsicht und verhielt sich zunehmend unkooperativ. Als er versuchte, aus der Inspektion zu flüchten, wurde er von den Polizisten überwältigt und erneut festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen laufen weiter und der junge Mann wurde aufgrund des Verdachts auf Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. (APA/red. 24. 2. 2025)