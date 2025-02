Ein kleines Stück Villacher Tradition: Faschingsparty am 1. März

Am 1. März 2025 besteht die Möglichkeit für Liebhaber des Faschings am Rathausplatz in Verkleidung die jahrelange Villacher Tradition aufrechtzuerhalten.

Am Rathausplatz

Veröffentlicht am 24. Februar 2025

Die tragischen Vorkommnisse in der Innenstadt am 15. Feber 2025 haben Villach gezeichnet. Doch habe man sich seitens einiger Lokalitäten in der Stadt dazu entschlossen, eine Möglichkeit zu schaffen, um ein kleines Stück der Faschings-Tradition aufrechtzuerhalten. Valentina Tosoni vom Rathauscafé informiert im Gespräch mit 5 Minuten darüber, dass dies vonseiten der Stadt Villach genehmigt wurde.

Faschings-Party am Rathausplatz

Die „Caffé Latte Bar“, „das Rathauscafé“ und das „Per Du“ veranstalten den Karneval am Rathausplatz. Für musikalische Begleitung sorgt DJ MaxX. Gefeiert werden kann am 1. März 2025 ab 16 Uhr bis 23.30 Uhr. Man sei der Meinung, dass Faschings-Liebhaber trotzdem die Möglichkeit haben sollten den Fasching, aber etwas kleiner, feiern zu können, heißt es vonseiten de Lokalitäten abschließend.

