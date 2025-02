Steirerin Martina Weitenthaler stellt neuen Freediving-Rekord auf

Ein Jahr nach dem Beginn ihrer Freediving-Reise hat die Steirerin Martina Weitenthaler aus Voitsberg einen österreichischen Rekord aufgestellt. Beim Wettkampf in der BSFZ Südstadt erreichte sie in der Disziplin Bifins eine Distanz von 153 Metern und übertraf damit ihr ursprüngliches Ziel von 100 Metern deutlich.

Emotionale Herausforderung beim Wettkampf

„Vor genau einem Jahr, im Februar 2024, habe ich meine Freediving Reise angetreten. Damals war es mein Ziel, irgendwann 100 Meter zu erreichen. Ein Jahr später habe ich in Bifins mit 153 Metern einen neuen Landesrekord aufgestellt. Während ich diese Zeilen schreibe, kann ich immer noch nicht glauben, dass ich diesen Meilenstein erreicht habe“, schrieb Weitenthaler auf Facebook. Der Wettkampf gestaltete sich für die Sportlerin als emotionale Herausforderung. Aufgrund eines Unwohlseins verzichtete sie auf ihre letzte Trainingseinheit vor dem Wettkampf und ging ohne optimale Vorbereitung an den Start.

Die 150-Meter-Marke geknackt

„Der gestrige Wettkampftag war eine emotionale Achterbahn. Ich musste meine letzte Trainingseinheit vor dem Wettkampf ausspringen, weil ich mich nicht 100 Prozent fit gefühlt habe. So mein Ziel für den Wettkampf war es die 100 Meter mit der Kurve zu machen und dann nur zu schauen, wie ich mich gefühlt habe. Dass ich das erste Mal in einem Wettbewerb die magische 150 Meter Marke erreicht habe und dann sogar die Wende geschafft habe und 153 Meter erreicht habe, ist für mich immer noch total surreal“, so Weitenthaler weiter.

Starker Zusammenhalt in der Freediving-Community

Die 27-Jährige betonte die mentale Herausforderung des Sports und die große Bedeutung der Freediving-Community für sie: „Zugleich hat es mir wieder einmal gezeigt, dass Freediving ein mentales Spiel ist. Ich bin dankbar für all die Menschen, die mich auf dieser verrückten Reise begleiten und all die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte.“ Trotz erst drei Wettkampfteilnahmen fühlt sich Weitenthaler in der Szene bereits gut aufgenommen: „Der gestrige Wettbewerb war erst mein Dritter und trotzdem fühle ich mich schon so herzlich in dieser tollen Freediving-Community aufgenommen.“