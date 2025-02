Ein letzter Herzenswunsch: Herr Johann will Abschied bei seinem Bauernhof

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 16:11 / ©Verein Rollende Engel

Herr Johann lebt seit einigen Monaten im Altenheim und sein Gesundheitszustand hat sich in letzter Zeit zunehmend verschlechtert. Doch trotz allem gibt es einen Wunsch, der ihn jeden Tag begleitet: „Einmal noch auf den eigenen Bauernhof, die Familie treffen und die Tiere besuchen.“ Dieser Wunsch war es, der seine Familie dazu bewegte, den Verein Rollende Engel zu kontaktieren. Wenige Tage nach der Anfrage machten sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Maria, Daniela und Florian auf den Weg, um Herrn Johanns letzten großen Wunsch zu erfüllen. Es war ein Tag voller Vorfreude, denn jeder wusste, wie viel dieser Besuch für Herrn Johann bedeutete.

Ein unvergesslicher Tag auf dem Bauernhof

Als die Wunscherfüller im Pflegeheim ankamen, wurden sie herzlich von den Pflegerinnen empfangen. Doch es war der strahlende Blick von Herrn Johann, der das Herz jedes Anwesenden berührte. Endlich war der Tag gekommen, an dem er seine Familie und seinen geliebten Bauernhof wiedersehen konnte. Gemeinsam mit seinem Sohn ging es auf den Bauernhof, auf dem Herr Johann viele Jahre seines Lebens verbracht hatte. Die Freude war spürbar, als die Familie ihn auf dem Hof begrüßte und sich die neuesten Geschichten austauschte. Herr Johann fuhr auf der Trage über den Hof und ließ sich alles in Ruhe zeigen.

Ein besonderes Geschenk

Für Herrn Johann war der Kontakt zu den Tieren immer etwas Besonderes. Deshalb brachte sein Sohn einen neunwöchigen Schafbock zu ihm, den er sogleich streichelte. Das Lächeln auf Herrn Johanns Gesicht sprach Bände – hier war er zu Hause, umgeben von Tieren und Menschen, die er liebte. Doch nicht nur die Tiere brachten Freude. Nach der Erkundung des Hofes versammelte sich die Familie im Auszugshaus, wo eine reichhaltige Kaffeejause auf Herrn Johann wartete. Es gab alles, was das Herz begehrte: Süßspeisen, Leberkäse und ein kühler Radler – genau wie in alten Zeiten. Während er genüsslich aß, schien die Zeit stillzustehen.

©Verein Rollende Engel | Johann genießt einen unvergesslichen Moment mit seiner Familie auf dem Bauernhof.

Musik, Lachen und herzliche Gespräche

Nachdem der Hofbesuch ein unvergessliches Erlebnis war, zog es die Familie in den Nachbarort, wo der Sohn mit seiner Familie lebt. Auch dort trafen sich weitere Verwandte und die Atmosphäre war von Liebe und Freude erfüllt. Gespräche, Lachen und ein „Landler“ auf der Steirischen Knopferlharmonika brachten die Familie zusammen und schufen einen Raum voller Wärme und Geborgenheit. Herr Johann genoss jede Sekunde dieses Zusammenseins, umgeben von all den Menschen, die er so sehr schätzte. Es war ein Moment, der ihn für immer begleiten würde.

Der Abschied – Ein letzter Wunsch wird erfüllt

Der Tag neigte sich dem Ende zu und Herr Johann wurde langsam müde. Doch die Erinnerung an diesen Tag würde in seinen Gedanken weiterleben. Als er äußerte, dass er zurück ins Pflegeheim möchte, erfüllten die Wunscherfüller auch diesen Wunsch. Sie brachten ihn sicher und gut versorgt zurück in sein Zimmer, wo sie sich von ihm verabschieden durften. Es war ein Abschied, der für alle Beteiligten ein starkes Gefühl von Dankbarkeit und Verbundenheit hinterließ.