Wien stärkt Schulgesundheitsversorgung mit „School Nurses“

Wien weitet das Pilotprojekt der „School Nurses“ ab dem kommenden Schuljahr 2025/2026 auf 27 Schulen aus. Nach dem Erfolg an sechs Schulen werden nun 40 zusätzliche Pflegekräfte in verschiedenen Wiener Bildungseinrichtungen eingesetzt. Die neuen Fachkräfte sollen sowohl in Volksschulen als auch in Sonderschulen und Mittelschulen tätig werden. Die Standorte wurden anhand des Bedarfs für chronisch kranke Kinder und der gesundheitlichen Anforderungen der Schüler ausgewählt. Die Gesamtkosten für diese Erweiterung belaufen sich auf drei bis vier Millionen Euro. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betonten die Wichtigkeit der gesundheitlichen Betreuung im Schulalltag.

Vielfältige Aufgaben der „School Nurses“

Die „School Nurses“ übernehmen nicht nur Notfallversorgung, sondern kümmern sich auch um die Betreuung von chronischen Erkrankungen wie Asthma oder Diabetes. Sie tragen außerdem zur Prävention von gesundheitlichen Problemen wie Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung bei. Die Evaluierung durch die MedUni Wien zeigte, dass der Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen in Volksschulen größer ist als an Mittelschulen. Neben der medizinischen Unterstützung sind die „School Nurses“ auch eine wichtige Unterstützung für die Pädagoginnen und Pädagogen, die entlastet werden, da die Pflegekräfte Gesundheitsprobleme direkt in der Schule behandeln.

Positives Feedback und Zukunftsperspektiven

Die Evaluierung des Projekts durch die MedUni Wien zeigt, dass Schüler, Eltern und Lehrer das Konzept der „School Nurses“ positiv wahrnehmen. Kinder haben weniger Hemmungen, ihre gesundheitlichen Anliegen zu äußern, und fühlen sich besser betreut. Lehrkräfte können sich stärker auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren, während die Pflegekräfte sich um gesundheitliche Notfälle kümmern. Gesundheitsstadtrat Hacker betonte, dass das Projekt ein Paradebeispiel für präventive Gesundheitsversorgung sei und sprach von einer „Win-Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten. In einem Jahr soll das Projekt weiter ausgebaut werden, um noch mehr Schulen zu erreichen.

Grünes Lob für die Ausweitung

Die Grünen Wien begrüßen die Ausweitung des Projekts und haben lange auf die Verstärkung der „School Nurses“ gewartet. Auch der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) unterstützt die Initiative und fordert eine langfristige Etablierung der „School Nurses“ als festen Bestandteil der Schulgesundheitsversorgung. ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann hob hervor, dass die „School Nurses“ nicht nur in Notfällen wichtig seien, sondern auch eine essenzielle Rolle bei der Förderung von Gesundheitskompetenz und Prävention spielten. (APA/red. 24. 2. 2025)