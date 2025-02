Versuchter Mord? 29-Jähriger sticht Mann vor Lokal nieder

Am Sonnstag, 23. Februar 2025 gegen 1.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Lokal im Zentrum von Innsbruck beordert, da dort eine männliche Person schwer verletzt worden sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 29-jähriger Franzose einem 24-jährigen Österreicher aus derzeit unbekannter Ursache vor diesem Lokal einen Stich mit einem Messer in die linke Körperseite versetzt und dadurch schwer verletzt.

Nach einer Fahndung

Der Tatverdächtige, welcher vorerst auf der Flucht war, konnte nach erfolgter Videoauswertung im Zuge der Fahndung am 23. Februar 2025 abends durch Beamte der Polizeiinspektion Innsbruck-Bahnhof in Innsbruck festgenommen und in das Polizei Anhaltezentrum überstellt werden. Der 24-Jährige wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 29-jährige Franzose ist zur Tat nicht geständig. Trotz umfangreicher Suche konnte bisher keine Tatwaffe sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.