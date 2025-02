Kein Narrentreiben: Faschingsparty in Klagenfurt abgesagt

Eigentlich hätten am Faschingsdienstag Narren die Klagenfurter Innenstadt unsicher gemacht. Der Veranstalter hat das Event am Benediktinermarkt aber nun abgesagt.

Eigentlich wäre der Pfarrplatz in Klagenfurt am Faschingsdienstag der Treffpunkt der Narren geworden. Doch hat sich der Veranstalter dazu entschlossen, die Feier abzusagen.

Wieder kein „Wai-Wai“

Auch gibt es heuer, wie berichtet, wieder kein „Wai-Wai“. Der Waidmannsdorfer-Umzug wurde auch dieses Jahr wieder abgesagt. Als Grund wurden finanzielle Schwierigkeiten angegeben. Schon im Jahr davor mussten die Klagenfurter eine bittere Pille schlucken, denn er Umzug fand nicht statt. Mehr dazu hier: Waidmannsdorfer Faschingsumzug fällt ins Wasser.

Absagegründe

Eigentlich hatte man für den 4. März 2025 eine große Faschings-Party am Pfarrplatz angekündigt. Für die Veranstaltung, die von der Firma Dobesch Event gemeinsam mit der Stadt organisiert werden hätte sollen, waren neben Live-Musik und DJs auch ein Kinderprogramm mit Animationen geplant gewesen. In einem Facebook-Posting heißt es, dass die tragischen Ereignisse in Villach am 15. Feber 2025 dazu geführt haben. Daher habe man sich in den vergangenen Tagen intensiv mit der Situation auseinandergesetzt und war im ständigen Austausch mit den Behörden sowie der Stadt Klagenfurt. Eine Durchführung sei demnach nicht möglich. „Neben der emotionalen Betroffenheit stehen wir auch vor erheblichen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen“, heißt es seitens des Veranstalters. Außerdem wären deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen, mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Abschließend wird betont, dass diese Entscheidung nicht leichtgefallen sei und das Wohlbefinden der Besucher die oberste Priorität habe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 17:57 Uhr aktualisiert