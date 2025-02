Keuchhusten und plötzlicher Kindstod: Neue Studie zeigt Zusammenhang

Wissenschaftler haben in einer Langzeitstudie erstmals eine Verbindung zwischen Keuchhusten und plötzlichem Kindstod (SIDS) festgestellt. Die Analyse basiert auf Daten aus deutschen Bundesländern mit unterschiedlicher Pertussis-Impfrate. „Der plötzliche Kindstod ist weltweit eine der Hauptursachen für den Tod von Säuglingen“, betont das Deutsche Ärzteblatt. Besonders gefährdet seien Babys in den ersten sechs Monaten.

Mehr SIDS-Fälle bei niedriger Impfrate

Die Studie verglich Regionen mit hoher und niedriger Pertussis-Impfrate und fand klare Unterschiede. In Westdeutschland, wo die Impfung lange umstritten war, stieg die SIDS-Rate in den 1980er-Jahren deutlich. Erst mit der Aufnahme der Keuchhustenimpfung in die allgemeinen Empfehlungen 1991 sank sie signifikant. Gleichzeitig wurde empfohlen, Säuglinge nicht in Bauchlage schlafen zu lassen – eine Maßnahme, die ebenfalls zur Verringerung der SIDS-Fälle beitrug.

Österreich mit großen Impflücken

In Österreich wird Keuchhusten im Rahmen der Sechsfach-Impfung für Babys abgedeckt, doch es gibt große Impflücken. „Riesen-Impflücken in der Bevölkerung“ hätten 2024 zu über 13.000 Keuchhusten-Fällen geführt, warnte die Wiener Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt. Besonders gefährlich sei die Infektion für Säuglinge und ältere Menschen. Expertinnen und Experten raten daher dringend zur Impfung – auch für Schwangere. (APA/red. 24. 2. 2025)