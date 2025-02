Wolf statt Fuchs erschossen: Jäger meldete sich selbst bei der Polizei

Am Donnerstag, den 20. Februar 2025, wurde in Neustift im Stubaital ein toter Wolf entdeckt. Wenige Tage später meldete sich ein Jäger bei der Polizei und gab an, das Tier möglicherweise irrtümlich erschossen zu haben. Nach eigenen Angaben befand er sich auf einer nächtlichen Fuchsjagd, als er unter schlechten Sichtverhältnissen einen vermeintlichen Fuchs ins Visier nahm. Unmittelbar nach dem Schuss begab er sich zur Einschlagstelle, konnte jedoch weder ein getroffenes Tier noch Blutspuren entdecken. Auch eine erneute Suche am nächsten Tag brachte kein Ergebnis.

Selbstanzeige nach Medienberichten

Erst durch Medienberichte über den toten Wolf wurde dem Jäger bewusst, dass sein Schuss das geschützte Tier getroffen haben könnte. Daraufhin entschloss er sich, sich bei der Polizei in Neustift zu melden und den Vorfall zu schildern. Die Ermittlungsbehörden nahmen seine Aussage auf und überprüften die Umstände des Geschehens. Laut Polizei wurde der Vorfall als grob fahrlässige Schädigung des Tier- und Pflanzenbestandes eingestuft. Die Polizei hat die Erhebungen abgeschlossen und den Jäger wegen des Verdachts auf grobe Fahrlässigkeit bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.