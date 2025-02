Blinder Passagier: Mann fliegt ohne Ticket und Pass von Wien nach China

Ein Mann gelangte am Flughafen Wien ohne Ticket in ein Flugzeug nach China.

Am Flughafen Wien kam es zu einem ungewöhnlichen Sicherheitsvorfall: Ein Mann aus Afghanistan gelangte ohne gültige Reisedokumente in einen Flieger nach China. Laut Flughafenbetreibern passierte er jedoch ordnungsgemäß die Sicherheitskontrolle, sodass keine unmittelbare Gefahr für andere Passagiere bestand. Dennoch stellte sich später heraus, dass er sich durch die Passkontrolle geschlichen hatte. Ohne Ticket und ohne Identitätsprüfung gelang ihm der Zutritt zum Flug. Wie genau er die Kontrolle umgehen konnte, wird derzeit untersucht.

Versteck auf der Bordtoilette

Nachdem er unbemerkt ins Flugzeug gelangt war, suchte der Mann Zuflucht in einer Bordtoilette. Die Crew der Hainan Airlines entdeckte ihn jedoch während des Fluges nach Shenzhen. Wie lange er sich in seinem Versteck aufhielt, ist nicht bekannt. Nach seiner Entdeckung wurde er in Gewahrsam genommen. Nach der Landung übergaben ihn die chinesischen Behörden direkt an die österreichischen Behörden – China verweigerte ihm die Einreise.

Ermittlungen laufen

Zurück in Wien wurde der Mann von der Polizei befragt. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Grenzkontrollgesetz sowie wegen des Verdachts auf Betrug ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg leitet die Ermittlungen. Trotz der Anzeige wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Flughafen überprüft Sicherheitsmaßnahmen

Der Flughafen Wien nahm den Vorfall zum Anlass, die eigenen Sicherheitsstandards zu überprüfen. Flughafensprecher Peter Kleemann erklärte gegenüber der „Krone“, dass die Person ordnungsgemäß sicherheitskontrolliert und dabei auf gefährliche oder verbotene Gegenstände überprüft worden sei, was auch dokumentiert wurde. Gemeinsam mit der Polizei wurden sämtliche Schritte des Mannes rekonstruiert. Ziel ist es, ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.