„Ökosystem Stadt“: Diskussionsveranstaltung rund um Klimawandel und Co.

Experten des Umweltbundesamtes informieren über aktuelle Forschungsergebnisse zu den Themen Bodennutzung, Umgang mit Klimarisiken, städtische Wärmeinseln und vieles mehr. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.

Stadt Villach setzt Maßnahmen

Die Stadt Villach hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz umgesetzt und noch viele weitere für die Zukunft in Planung. Die Reduzierung des CO2- Ausstoßes, sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Boden sind dabei oberste Ziele. Die Stadt ist sich dabei ihrer Vorbildwirkung bewusst und setzt bei der Umsetzung ihrer Vorhaben vor allem auf die Einbindung der Bürger. Mit der Präsentations- und Diskussionsveranstaltung „Ökosystem Stadt“ gibt es am kommenden Mittwoch, dem 26. Februar, ab 18 Uhr im lebensRAUM in der Postgasse 6 viele neue Informationen rund um aktuelle Forschungsergebnisse betreffend Natur, Umwelt und Stadt.

Expertenvorträge

So liefern Experten des Umweltbundesamtes in kurzen Vorträgen neue Erkenntnisse zu den Themen Bodennutzung, Ökosystemleistungen, Umgang mit Klimarisiken und städtische Wärmeinseln. Ines Omann moderiert im Anschluss eine Diskussionsrunde.

Termin: WO: „lebensRAUM Villach“, Postgasse 6, WANN: Mittwoch, 26. Februar 2025 ab 18 Uhr. Eintritt frei! Um Anmeldung wird gebeten: villach.at/boden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 19:34 Uhr aktualisiert