Feuer in Wien: Zwei Brände in Donaustadt und Döbling

Am Sonntagabend, dem 23. Februar 2025, brach in der Donaustadt ein Feuer aus, dessen Feuerschein bereits aus der Ferne zu sehen war. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine ganze Fassadenfront in Flammen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden zwei Löschleitungen unter Atemschutz sowohl im Eingangsbereich als auch von außen eingesetzt. Zusätzlich kam eine Drehleiter zum Einsatz, um das Dach vor den Flammen zu schützen. Betroffene Dachteile wurden mit speziellen Sägen geöffnet, um Glutnester gezielt zu löschen. Trotz der schnellen Maßnahmen entstand erheblicher Sachschaden an dem Gebäude.

Kinderspielplatz betroffen

Nur wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brand in Döbling alarmiert. Ein großes Holzhaus auf einem Kinderspielplatz geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit zwei Atemschutztrupps von innen und außen. Besonders herausfordernd war die Dämmung der Außenwände mit Stroh, die das Ablöschen erschwerte. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden verbliebene Glutnester aufgespürt und gelöscht.

©Stadt Wien | Feuerwehr Feuerwehreinsatz in Wien: Zwei Brände innerhalb weniger Stunden.

Ermittlungen zur Brandursache

In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brände unter Kontrolle bringen, bevor noch größerer Schaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die genaue Ursache der Feuer ist noch unklar und wird derzeit untersucht.