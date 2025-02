Bootsliegeplätze in Bad Saag: Zwei davon sind noch zu haben

Am Wörthersee

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 19:48 / ©Montage Canva/5Minuten

Während die Bojen schon alle vergeben sind, werden zwei Liegeplätze, weil sich Anbieter nicht mehr gemeldet haben, ab heute wieder ausgeschrieben.

Für drei, anstatt für eine Saison

Der Chef der Kärntner Beteiligungsverwaltung, Martin Payer schreibt dazu in einer Aussendung: Neu ist, dass die Bootsliegeplätze an die neuen Mieter für drei Saisonen, anstatt wie bisher für eine Saison, vergeben werden. Die Vergabe erfolgt durch ein offenes, transparentes, neutrales und nichtdiskriminierendes Bieterverfahren, welches am 18. Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Die Unterlagen zum Verfahren sind auf der Homepage der K-BV – Bekanntmachungen einzusehen.

Marinaanlage im Sommer 2023 renoviert

Die Marinaanlage in Bad Saag wurde im Sommer 2023 renoviert. Die Sanierung umfasste den Austausch der Oberflächen der Schwimmsteganlage sowie die Ausstattung aller Liegeplätze mit Schnellladestationen.