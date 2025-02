Schwerer Unfall in Karbach: Frau hat „Stopptafel übersehen“

Am heutigen Montag, dem 24. Februar 2025, ereignete sich am Morgen ein schwerer Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Karbach (Marktgemeinde Straden). Eine Autolenkerin missachtete laut Feuerwehr eine Stopptafel, woraufhin ein Lastkraftwagen trotz Notbremsung und Ausweichmanöver frontal in die Fahrerseite des Autos krachte.

Frau eingeklemmt und verletzt

Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dirnbach und Hof bei Straden öffneten das Auto mit Schere und Spreizer, um die Frau nach medizinischer Erstversorgung aus dem Fahrzeug zu befreien. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C12 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Der Lastkraftwagen-Fahrer blieb unverletzt.

Straße für drei Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden beziehungsweise Totalschaden. Die betroffenen Straßenabschnitte waren für drei Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen insgesamt 22 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen, mehrere Polizeistreifen, das Rote Kreuz sowie der Steirische Erhebungsdienst.