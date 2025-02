Nach brutaler Hooligan-Attacke: 21 Angeklagte in Graz vor Gericht

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 20:10 / ©5 Minuten

Nach den schweren Ausschreitungen am 17. August 2024 in der Grazer Innenstadt stehen ab dem 26. März 2025 insgesamt 21 Hooligans vor Gericht. Laut Kronen Zeitung soll es sich um 15 Anhänger des GAK sowie sechs aus Tschechien angereiste Hooligans handeln. Ihnen wird schwere gemeinschaftliche Gewalt vorgeworfen.

Brutale Angriffe auf Fans und Passanten

Nach dem Bundesliga-Spiel zwischen GAK und Blau-Weiß Linz (2:2) sollen sich die Gruppe zunächst beim Murpark versammelt haben, um anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Jakominiplatz zu fahren. Vermummt mit Schals und ausgestattet mit Handschuhen mit Plastikschutz sowie Zahnschutz, attackierten sie am Dietrichsteinplatz zunächst rivalisierende Sturm-Fans, so berichtet die Kronen Zeitung. Dabei sollen Opfer bewusstlos geschlagen und mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt worden sein. Doch die Gewalt endete dort nicht: Auch vor einem Supermarkt sowie an der Finanzamt-Haltestelle soll es zu Übergriffen, darunter ein Kopfstoß und ein Flaschenwurf gekommen sein. Nach der Flucht Richtung Mariahilfer Platz sollen die Verdächtigen von der Polizei identifiziert worden sein.

Prozess mit brisantem Hintergrund

Wie die Kronen Zeitung berichtet, sind einige der österreichischen Angeklagten bereits vorbestraft, während andere bisher unbescholten waren. Die sechs tschechischen Beteiligten sollen eigens für das Spiel angereist sein. Der Prozess in Graz umfasst fünf Verhandlungstage und läuft bis zum 4. April 2025.