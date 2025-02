Magic Brass Vienna kehrt nach Bruck an der Mur zurück

Magic Brass Vienna bringt am 2. März magische Überraschungen nach Bruck an der Mur.

Nach ihrem gefeierten Auftritt im Vorjahr kehren die fünf Musiker von Magic Brass Vienna zurück nach Bruck an der Mur. Am Faschingssonntag, dem 2. März, laden sie um 11 Uhr in den Kammermusiksaal der Musikschule zu einem besonderen Konzerterlebnis ein. Das Publikum darf sich auf höchste musikalische Virtuosität, mitreißenden Spielwitz und ein vielseitiges Programm freuen. Die Musiker kombinieren bekannte Werke aus Klassik, Jazz und Pop mit außergewöhnlichen Arrangements und sorgen mit ihrem unverkennbaren Stil für Begeisterung.

Zauberkünste und Co.

Neben musikalischen Highlights haben sie auch wieder echte Zauberkunststücke im Gepäck, die das Konzert zu einem besonderen Erlebnis machen. Zur Besetzung gehören Siegfried Koch und Manuel Lichtenwöhrer an der Trompete, Alexander Ladreiter an der Posaune, Robert Ederer an der Tuba und Michael Lugitsch am Horn.