Wolfsberg auf Sparkurs: Neue Maßnahmen erarbeitet

In der letzten Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember wurden sie angekündigt, jetzt werden erste Ergebnisse präsentiert – die Rede ist von den überparteilichen Gesprächen der Wolfsberger Gemeinderatsfraktionen, in denen es in erster Linie um das Ausloten möglicher Einsparungspotentiale geht. Denn die Stadtgemeinde sieht sich mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert: „Der Ergebnishaushalt weist ein Minus von 7,9 Millionen Euro aus, im Finanzierungshaushalt fehlen 6,4 Millionen Euro.“

Konstruktive Gespräche

In zwei mehrstündigen Sitzungen haben Vertreter aller im Wolfsberger Gemeinderat vertretenen Parteien erste Einsparungsvorschläge erarbeitet. „Die Gespräche verliefen konstruktiv und zielorientiert. Sie sind ein Weg, den wir auch in Zukunft weiter beschreiten werden“, bilanziert der amtierende Vizebürgermeister Alexander Radl, der auch als Leiter der Debatten fungierte.

Einsparungspotential 300.000 Euro Geeinigt habe man sich auf eine ganze Reihe von Einsparmaßnahmen, die demnächst beschlossen werden sollen. Veranstaltungen wie die „Feiertage der älteren Generation“, die Blumenolympiade und die Wahl zum „Sportler des Jahres“ – letztere wurde bereits im Vorjahr nicht mehr veranstaltet – werden bis auf Weiteres ausgesetzt.

Der Livestream der Gemeinderatssitzungen wird beendet, da die jährlichen Kosten von rund 17.000 Euro in keinem Verhältnis zu den durchschnittlich zu den durchschnittlich 43 Zuschauern pro Übertragung im Jahr 2024 stehen. Sitzungen werden noch bis Feber 2026 übertragen, danach wird der Vertrag nicht verlängert.

Die Vergabe von kostenlosen Windelsäcken an Familien mit Kleinkindern wird eingestellt, da durch den „Gelben Sack“ nun die meisten Abfallbehälter noch Kapazität aufweisen.

Die für heuer gesetzlich vorgesehene automatische Erhöhung der Sitzungsgelder für Gemeinderäte von 241,30 Euro auf 252,40 Euro wird nicht umgesetzt. Ohnehin befindet sich Wolfsberg in Sachen Sitzungsgelder deutlich im unteren Bereich der gesetzlichen Möglichkeiten, denn das Sitzungsgeld für Gemeinden über 10.000 Einwohner darf 2025 zwischen 210 und 341,40 Euro betragen.

„Diverse Förderungen – unter anderem für den KuKuMa und die Lavanttal Rallye – werden deutlich gekürzt.

Gesamt beträgt das Einsparungspotenzial aus diesen kurzfristigen Maßnahmen etwa 300.000 Euro, heißt es seitens der Gemeinde.

Weitere Maßnahmen in Planung

Radl hält fest, dass das Einsparungspotential von ca. 300.000 Euro keineswegs das Ende der Fahnenstange ist, sondern das Ergebnis erster Gespräche. Darüber hinaus seien weitere Maßnahmen in Planung, um mittel- und langfristige Einsparungen zu erzielen. Noch vor dem Sommer werde zur nächsten Gesprächsrunde eingeladen. „Angesichts der angespannten Situation wird jeder Bereich überprüft, auf den wir Einfluss haben. Dazu zählen beispielsweise auch die Parkgebühren, die Hundeabgabe und die Vereinsförderungen“, so Radl. Kostspielige, aber identitätsstiftende Veranstaltungen – im Besonderen der Adventmarkt – sollen fortgesetzt, aber eine Umstrukturierung unterzogen werden, wobei man auch vor einer Änderung des Veranstaltungsortes nicht zurückschreckt. Ein ähnliches Modell wurde bereits im Vorjahr erfolgreich umgesetzt, als der Ostermarkt aus Kostengründen in den KuKuMa integriert wurde. Generell gelte es, einen schmalen Grat zu beschreiten: „Verantwortung zu übernehmen heißt, einerseits einen konsequenten Konsolidierungskurs zu verfolgen, andererseits aber dafür zu sorgen, dass Wolfsberg nicht zum Stillstand kommt“, betont Radl.

Durch intelligente Strukturmaßnahmen Kosten sparen

Auch der Personalsektor sei keine Ausnahme, so ist man aktuell bestrebt, Synergien in den einzelnen Abteilungen zu bilden, um durch intelligente Strukturmaßnahmen Kosten zu sparen. Radl betont, dass die finanzielle Schieflage nicht selbstverschuldet sei: „Das Minus ist nicht deshalb so groß, weil wir schlecht gewirtschaftet haben, sondern weil wir unter einem gemeindefeindlichen System leiden. Etwa 120 Gemeinden in Kärnten stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Bund und Land müssen endlich Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Gemeinden ergreifen, ansonsten wird es uns weiterhin schlecht gehen“, so Radl.

FPÖ-Theuermann: „SPÖ treibt Wolfsberg ungeniert weiter in den finanziellen Ruin“

Stadträtin Isabella Theuermann distanziert sich entschieden von der heutigen Pressemitteilung der Stadtgemeinde Wolfsberg, die nicht von ihr freigegeben wurde. Nach den Finanzgesprächen machte sie dem amtsführenden Bürgermeister Radl unmissverständlich klar, dass eine gemeinsame Aussendung nicht akzeptabel sei, da die Einsparungen unzureichend sind und Wolfsberg in den finanziellen Ruin bringen. Theuermann äußerte sich besorgt über die angestrebten Einsparungen, die sie als „unzureichend und absolut unverantwortlich“ bezeichnete. „Wolfsberg steht am Rande des finanziellen Kollapses, und die SPÖ hat anscheinend noch immer nicht begriffen, in welcher prekären Lage wir uns befinden“, so die Stadträtin. Sie betonte, dass die Budgetzuständigkeit klar bei der mit absoluter Mehrheit ausgestatteten SPÖ liege, was die anderen Parteien leider in die Rolle von Zuschauern versetze. Theuermann forderte eine drastische Reduzierung der Ausgaben: „Aktuell fehlt es in vielen Bereichen an finanzieller Bedeckung, weshalb wir eisern sparen müssen. Die Gemeinde darf nicht in die Zahlungsunfähigkeit schlittern. Alle freiwilligen Leistungen müssen eingestellt werden, bis wir wieder positiv dastehen.“