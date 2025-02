Abgasfrei und lärmarm: Erstes vollelektrisches Müllfahrzeug unterwegs

Bei einem Pressegespräch am Montag, dem 24. Feber 2025, stellten Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann, Gernot Bogensberger (Leiter Abteilung Entsorgung) und Vertreter der Hersteller die Details der Neuanschaffung vor. „Der neue Müllwagen zählt zu den modernsten in ganz Österreich. Er ist abgasfrei, lärmarm und entspricht damit den strengen Umweltauflagen von EU und Bundesministerium. Auffällig ist die großflächige Beschriftung mit QR-Code, der viele Informationen zur Entsorgung in Klagenfurt liefert“, informiert Stadträtin Wassermann.

„Volvo FM Electric“ mit einer Nutzlast von 10.350 Kilogramm

Das neue Müllfahrzeug ist ein „Volvo FM Electric“ mit einer Nutzlast von 10.350 Kilogramm. Ins Auge sticht die niedrige Fahrzeugkabine, die für den Fahrer leicht zu erreichen und sowohl in Sachen Technik, als auch bei der Sicherheit auf dem neuesten Stand ist. Der vollelektrische Müllaufbau kommt von der Firma „MUT – Steyr Automotiv“ und ist „Made in Austria“. In dieser Bauweise ist es das erste vollelektrische Müllauto, das in Österreich zum Einsatz kommt.

©StadtKommunikation/Spatzek Vertreter von „Volvo Austria“ und „MUT – Steyr Automotiv“ übergeben den symbolischen Fahrzeugschlüssel für das vollelektrische Müllauto an Entsorgungsreferentin StR. Sandra Wassermann, BA und Ing. Gernot Bogensberger (Leiter Abteilung Entsorgung).

Keine Abgase und deutlich weniger Lärm-Emissionen

Die Batteriekapazität des Fahrzeuges beträgt 360 kWh. Mit dem Akku kommt das Müllfahrzeug gut durch den Tag. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Elektro-Pkw hat eine Kapazität von 20 bis 40 kWh. Die Anschaffung des Elektro-Müllwagens konnte bereits im Vorjahr getätigt werden, heißt es weiter seitens der Stadt Klagenfurt. Ein großer, hörbarer Vorteil: Das Fahrzeug verursacht nicht nur keine Abgase, sondern auch deutlich weniger Lärm. Während der Fahrt gibt es keine Motoren-Emissionen und nur kaum hörbare Lärm-Emissionen. Das Fahrzeuggeräusch sei mit etwa 55 Dezibel (dB) sehr gering. Im Vergleich dazu komme ein normales dieselbetriebenes Fahrzeug auf circa 100 Dezibel. So kann der Müllwagen auch frühmorgens, zum Wohle der Bevölkerung, leise seine Tour erledigen. Die Entsorgungs-Mitarbeiter werden aktuell auf den „Volvo FM Electric“ eingeschult. Schon bald werden alle Müll-Touren und Fraktionen der Klagenfurter Müllabfuhr gefahren.

Bogensberger: „Verbraucherzahlen und die niedrige Umweltbelastung sollten sich positiv auswirken“

„Die Verbrauchszahlen und die niedrige Umweltbelastung sollten sich positiv auswirken und den trotz Förderung um rund 20 Prozent höheren Anschaffungspreis gegenüber einem Diesel Fahrzeug rechtfertigen. Wir gehen auch davon aus, dass das Elektroauto bei den jährlichen Erhaltungskosten günstiger kommt“, erklärt Bogensberger. Sollten sich beim Fahrzeug im Ein-Jahres-Versuch keine wesentlichen Einschränkungen gegenüber einem Diesel-Müllauto ergeben, denkt die Abteilung Entsorgung über die Beschaffung von weiteren elektrischen Müllfahrzeugen nach.