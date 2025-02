Funkenflug löste Waldbrand aus: Herausfordernder Einsatz für Florianis

Am Vormittag des 24. Feber 2025 führte ein 35-jähriger Österreicher in Ladis, im Bereich Neuegg, in einem Waldgebiet in einer Seehöhe von circa 1.480 Meter Aufräumarbeiten durch. Er schnitt mit einer Kettensäge Gebüsch und kleinere Bäume um und wollte so die Aussicht eines Hochstandes verbessern.

Er fuhr zurück und stellte plötzlich Flammen fest

In der Mittagszeit unterbrach er die Arbeit, fuhr ins Tal und stellte bei der Rückkehr Flammen fest. Nachdem sein Versuch zu löschen, scheiterte, verständigte er die Freiwillige Feuerwehr Ladis. Diese rückte um 12.55 Uhr mit 15 Mann aus und führte erste Löschversuche im nur schwer zu erreichenden und ca. 1600 Quadratmeter großem Waldstück durch. Ein Zufahren war nur mit Skidoo und Quad möglich, Wasser konnte vorerst keines bereitgestellt werden.

Polizeihubschrauber Libelle angefordert

Nachdem der Polizeihubschrauber Libelle angefordert worden war, wurde am Brandherd ein Löschcontainer platziert, der von der Libelle immer wieder befüllt wurde. Die vor Ort befindlichen Feuerwehrmänner konnten mit dem Wasser dann den Brand unter Kontrolle bringen. Um 16.39 Uhr konnte „Brand Aus“ gegeben werden.

Mit der Kettensäge mehrmals in einen Stein geschnitten

Die Ermittlungen ergaben, dass der 35-Jährige mit der Säge mehrmals in einen Stein geschnitten hatte, sodass es zum Funkenflug und zur Entzündung des Bodens bzw. des Grases gekommen war.