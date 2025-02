Challenger in Trieben: Rekordteilnehmer und spannende Duelle!

„So viele waren noch nie dabei!“ Beim Challenger-Turnier am 22. Februar 2025 in Trieben wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. 74 Dartspieler fanden sich im Vereinslokal des DC Triple Nix ein – so viele wie noch nie bei einem Challenger-Turnier des Steirischen Dartsportverbands (STDSV). Besonders erfreulich: Viele neue Gesichter aus der Region waren am Start.

Haberl Dominik holt sich den Sieg

Die Konkurrenz war stark, doch am Ende setzte sich Haberl Dominik (DC Top Score) im spannenden Finale gegen Cindric Nenad (DV Dartort Graz) mit 5:3 durch. Neben 100 Punkten für die steirische Rangliste durfte sich der Sieger über 306 Euro Preisgeld freuen. Platz drei sicherten sich Markulin Drazen (Trieben) und Klaric Josip (Liezen). Beste Platzierung eines Spielers vom DC Triple Nix: Beck Samuel (5. Platz), gefolgt von Kristler Thomas, Kohnhauser Wolfgang und Degner Michael.

Damen-Finale: Erster Sieg für Grudnik Diana

Auch bei den Damen war das Turnier heiß umkämpft. Am Ende holte sich Grudnik Diana (DC Top Score) den Turniersieg gegen Newcomerin Imre Erika (Liezen). Platz 3 ging an Klinger Susanna, während Luidold Sabine auf Rang 4 landete. Nach dem erfolgreichen Challenger geht’s weiter mit der Landesmeisterschaft 2025 am 8. März in Lieboch.