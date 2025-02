Feuer in Dachstuhl ausgebrochen: Florianis verhindern Schlimmeres

Am heutigen Montag begann es im Bereich eines Dachstuhls aus unbekannter Ursache zu einem Brand.

Am heutigen Montag begann es im Bereich eines Dachstuhls aus unbekannter Ursache zu einem Brand.

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 21:17 / ©Georg Bachhiesl

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am 24. Feber 2025 um 17.15 Uhr ein Nebengebäude eines Wohnhauses in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, im Bereich des Dachstuhles und Kamins in Brand.

Fünf Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen im Einsatz

Der Brand konnte von den Feuerwehren St. Paul, Granitztal, Kollnitz, Maria Rojach und St. Georgen, welche insgesamt mit 14 Fahrzeugen und 88 Mann im Einsatz standen, rasch gelöscht und so eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feststellung der Brandursache und der Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.