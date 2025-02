Fast ausgebucht: 2.000 Teilnehmer bei Wörthersee Gravel Race 2025

Von 4. bis 6. April verwandelt sich Velden am Wörthersee in das Zentrum der Gravelbike-Szene.

Das Wörthersee Gravel Race geht in die nächste Runde – und das Interesse ist größer denn je! Am 6. April 2025 rollen 2.000 Gravelbiker aus über 40 Nationen an den Start, um sich auf der spektakulären Strecke rund um den Wörthersee zu messen. Mit mehr als 75 Prozent ausgebuchten Startplätzen sind nur noch 500 Plätze verfügbar.

Radsport pur in Velden am Wörthersee

Von 4. bis 6. April verwandelt sich Velden am Wörthersee in das Zentrum der Gravelbike-Szene. Neben dem Hauptrennen, das 2025 als offizielle Österreichische Meisterschaft ausgetragen wird, erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm. Die Strecke wurde optimiert und bietet noch mehr Abwechslung und Fahrspaß. „Wir haben die Strecke gezielt weiterentwickelt, um Profis und Hobbyfahrern ein noch größeres Erlebnis in der schönsten Gravel Region in Österreich bieten zu können. Besonders stolz sind wir darauf, dass das Rennen in diesem Jahr die österreichische Meisterschaft austrägt“, so Renndirektor Julius Rupitsch. Ein Highlight für Hobbyfahrer ist der Bewerb „Find Gralf„, bei dem auch E-Bike-Fahrer die Rennstrecke der Profis erleben können. Ein perfekter Einstieg ins Gravelbiken – mit einzigartigen Ausblicken auf die Wörthersee-Region.

Highlights

Von Freitag bis Sonntag präsentiert Kärntens größte Radmesse die neuesten Trends rund um das Gravelbiken. Internationale Marken, Zubehörhersteller und Szenegrößen sorgen für ein Erlebnis, das weit über den Rennsport hinausgeht. Das Wörthersee Gravel Race hat sich in kürzester Zeit als eine der wichtigsten Sportveranstaltungen Österreichs etabliert und setzt damit auch einen nachhaltigen wirtschaftlichen Impuls für die Region. „Das erste Jahr war ein voller Erfolg. Es hat sich gezeigt, dass wir mit unserer Strategie, die Region als Top-Destination für Gravelbiker in Europa zu positionieren, genau richtig liegen“, sagt Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental.