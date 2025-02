Sonniger Morgen, wolkiger Nachmittag: Bis zu elf Grad möglich

Der Dienstag startet im Westen recht sonnig, mit meist nur dünnen Wolken in höheren Schichten. Im Osten lösen sich Nebel oder Hochnebel vormittags auf und es setzt sich die Sonne durch, am längsten trüb bleibt es im Klagenfurter Becken, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken von Südwesten her zu. In Oberkärnten verläuft der Nachmittag oft bereits trüb, einige sonnige Auflockerungen gibt es hingegen noch im Osten. Tageshöchstwerte zwischen acht und elf Grad.