Kein Urteil gegen „Weihnachtsmann“ – OGH muss entscheiden

Am Wiener Landesgericht begann am Montag, dem 24. Februar 2025, der Prozess gegen einen 60-jährigen Mann, der im Juli 2024 einen 54-Jährigen im Sigmund-Freud-Park mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die Anklage lautete auf versuchten Mord. Der Angeklagte, der aufgrund seines markanten weißen Barts in der Justizanstalt Josefstadt den Spitznamen „Weihnachtsmann“ trägt, befindet sich seit rund sechs Monaten in Untersuchungshaft. Wir haben berichtet: Mordversuch: „Weihnachtsmann“ steht in Wien vor Gericht.

Schwere Körperverletzung?

Am Montagabend entschieden die Geschworenen mit sieben zu eins Stimmen gegen eine Verurteilung wegen versuchten Mordes und sprach den Angeklagten stattdessen der schweren Körperverletzung schuldig. Doch das Urteil wurde nicht rechtskräftig: Die drei Berufsrichter setzten den Wahrspruch mit Verweis auf einen möglichen Irrtum der Geschworenen aus. Damit wird die Aktenlage nun vom Obersten Gerichtshof (OGH) überprüft. Sollte dieser die Entscheidung bestätigen, muss der Prozess vor einem neu zusammengesetzten Schwurgerichtshof am Landesgericht erneut geführt werden, hieß es in mehreren Medienberichten.

Angeklagter bestreitet Mordabsicht

Während des Verfahrens bestritt der Angeklagte eine Tötungsabsicht. Er gab an, in Notwehr gehandelt zu haben, nachdem der Streit eskaliert sei. Laut seiner Darstellung habe er sich zunächst mit bloßen Fäusten gewehrt. Erst als er sich bedroht gefühlt habe, habe er das stets mitgeführte Messer gezogen und schließlich zugestochen.