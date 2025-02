Trüb und grau: Wien versteckt die Sonne am Dienstag

In Wien startet der Dienstag mit Nebel und Hochnebel, die sich laut GeoSphere Austria über den Tag hinweg kaum auflösen. Die Chancen auf Sonnenschein bleiben gering, viele Bereiche der Stadt müssen mit trübem Himmel rechnen.

Kaum Wetterveränderung im Tagesverlauf

Auch am Nachmittag setzt sich das graue Bild fort. Während in manchen Regionen Österreichs zumindest kurz die Sonne durchkommt, bleibt Wien weiterhin unter einer dichten Nebelschicht verborgen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südöstlicher Richtung. Dadurch bleibt die kühle Luft in der Stadt gefangen, was die Temperaturen gedämpft hält. Mit Höchstwerten von etwa 6 Grad bleibt es in Wien kühl. In den Morgenstunden kann es noch etwas frischer sein, bevor die Temperaturen im Tagesverlauf leicht ansteigen.