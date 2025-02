Einsatz in Klagenfurt eskaliert: Polizisten verletzt, Cannabis gefunden

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 05:59 / ©5 Minuten

Damit hatten die Polizeibeamten wohl nicht gerechnet, als sie gegen 23.25 Uhr wegen einer Ruhestörung zu einem Klagenfurter Mehrparteienhaus ausrückten. Denn als der 32-jährige Mann sie vor der Wohnungstür bemerkte, schlug er mit der Faust gegen den Oberkörper eines Polizisten und versuchte die Wohnungstür wieder zu schließen.

Klagenfurter Polizisten verletzt

Zwar konnten die Beamten dies verhindern, jedoch versuchte der Mann weiter mit erheblicher Gewalt gegen sie vorzugehen und sich so der Amtshandlung zu entziehen. „Er wurde nach mehrmaliger Abmahnung sein Verhalten einzustellen vor Ort festgenommen“, heißt es dazu in einer Presseaussendung der Polizei am Dienstagmorgen. Die Beamten wurden bei der Amtshandlung unbestimmten Grades verletzt.

32-Jähriger versteckte Cannabis-Indoorplantage

Im Zuge des Einsatzes konnte in der Wohnung zudem eine Indoorplantage mit insgesamt elf Cannabispflanzen sichergestellt werden. Der 32-Jährige wurde in der Folge ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.