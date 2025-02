Auto überschlug sich: Polizei hat Zweifel an Version des Alko-Lenkers

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag in Ellmau wurde ein 37-Jähriger verletzt

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 06:16 / ©Adobe Stock-474756048

Um 18.49 Uhr fuhr ein 37-jähriger Ungar mit seinem Wagen im Gemeindegebiet von Ellmau, Ortsteil Auwald, auf der Dorfstraße und prallte aus bisher unbekannter Ursache gegen einen am linken Straßenrand stehenden Baumstock. Der PKW überschlug sich in weiterer Folge und blieb auf der Gemeindestraße auf dem Dach liegen. „Aufgrund der Behauptung des Ungarn, dass eine andere Person das Fahrzeug gelenkt und die Unfallstelle nach dem Überschlag verlassen habe, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kufstein und die Feuerwehrdrohne des Bezirks Kufstein angefordert, um das angrenzende Waldstück abzusuchen. Diese konnten jedoch keine Personen im Waldstück feststellen“, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei.

Polizei geht davon aus, dass Ungar Fahrzeug lenkte

„Aufgrund weiterer Ermittlungen, keinem Hinweis auf einen weiteren Beteiligten und der starken Alkoholisierung des Ungarn kann davon ausgegangen werden, dass er selbst das Fahrzeug gelenkt hat“, informiert die Polizei weiter. Er wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann iT eingeliefert. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, ein Rettungsfahrzeug und die BFV Kufstein mit 9 Mann und 2 Drohnen.