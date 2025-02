Stalking, Lügen und öffentliche Hexen-Jagd: Opfer ziehen nun vor Gericht

Am Donnerstag

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 06:17 / ©Bettina Nikolic

Die Anklageschrift liest sich beinahe wie der Klappentext eines neuen Kärntner Krimis: Zwei Erwachsene sollen zwei andere Erwachsene beharrlich verfolgt haben und mehrmals täglich bis vor die Hofhaustür gefahren sein. Auch aufgestellte Zäune soll sie nicht aufgehalten haben – danach sollen sie ihre Opfer per Fernglas weiterhin aus der Nähe beobachtet haben.

Öffentliche Demütigung

Zusätzlich sollen sie in mehreren Lebensmittelgeschäften Zettel aufgehängt haben, in denen sie die Opfer öffentlich beschuldigten, eine Frau festzuhalten und sie von ihrer Familie zu isolieren, heißt es im aktuellen Verhandlungsspiegel des Klagenfurter Landesgerichts. Dabei wurden auch Bilder des Wohnhauses, der Namen und die Adresse eines Opfers veröffentlicht.

Polizei über Vergewaltigung belogen?

Um den Thriller perfekt zu machen soll den mutmaßlichen Tätern auch „Verleumdung“ zur Last gelegt werden, indem sie Beamte einer Polizeiinspektion belogen haben sollen und erzählten, eines der Opfer habe „seine Frau am Grundstück ihres gemeinsamen Hauses zum Geschlechtsverkehr gezwungen, indem er sie im Traktoranhänger gedrückt und diese dabei um Hilfe geschrien habe.“ Über das Schicksal der mutmaßlichen Täter und Opfer wird am Donnerstag Richterin Ute Lambauer verhandeln. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.