Fasching 2025: So viel geben die Österreicher aus

Laut einer aktuellen Erhebung des Handelsverbands (HV) steigen die Faschingsausgaben in Österreich auf insgesamt 35 Millionen Euro. Im Durchschnitt gibt jede feiernde Person 69 Euro für Kostüme, Schminke, Getränke und Snacks aus – das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Entwicklung zeigt, dass Fasching nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern auch ein wirtschaftlich bedeutender Zeitraum ist. Besonders hoch fallen die Ausgaben in Niederösterreich und dem Burgenland aus, wo pro Person 79 Euro investiert werden.

Regionale Unterschiede beim Feiern

Wie aus dem HV Consumer Check hervorgeht, gibt es in Österreich deutliche regionale Unterschiede bei der Feierlaune. In Oberösterreich plant jeder Zweite, eine Faschingsveranstaltung zu besuchen. In Wien hingegen zeigt sich das Stadtbild zurückhaltender: Dort will nur etwa jeder Dritte eine Feier besuchen. Auch die durchschnittlichen Ausgaben variieren stark. Während in Wien 75 Euro pro Person für Fasching ausgegeben werden, sind es in der Steiermark und Kärnten 67 Euro, in Oberösterreich und Salzburg 64 Euro und in Tirol sowie Vorarlberg 60 Euro.

Fasching als Wirtschaftsfaktor

Die Faschingszeit belebt nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern bringt auch dem Handel, der Gastronomie und dem Tourismus steigende Einnahmen. „Fasching und Ballsaison sind nicht nur wichtige traditionelle, gesellschaftliche und kulturelle Anlässe, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Während für Bälle im Durchschnitt 245 Euro pro Person im Handel ausgegeben werden, entfallen auf den Fasching weitere 69 Euro“, erklärt Rainer Will, Sprecher des österreichischen Handels. Auch die Ballsaison sorgt für hohe Umsätze: Laut HV Consumer Check besucht jede dritte Person in Österreich 2025 mindestens einen Ball. (APA/Red. 18. 2. 2025)